Сергей Колесников, массажист форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, оценил талант футболиста.

«У него быстрые ноги — это главный талант. Для футболиста это все! Посмотрите, как играет Мбаппе. В беге Саша не так силен. Ноги у него покороче. Но талант схожий. Кокорин сложен для футбола идеально!» — приводит слова Колесникова «Спорт-Экспресс».

Массажист пояснил, что главная проблема Александра — длинная спина, с которой надо постоянно работать и делать коррекцию даже в перерывах матчей.

Напомним, Кокорин подписал контракт с «Фиорентиной» 27 января 2021 года, до этого он защищал цвета московского «Спартака». Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро, соглашение россиянина с клубом рассчитано до 2024 года.

В Италии футболист уже успел получить травму: повредил бедро и пропустил матч с «Пармой», а 9 марта начал индивидуальные тренировки.