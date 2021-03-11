Российский фигурист Евгений Семененко рассказал о тренировочном процессе в группе Алексея Мишина. По словам спортсмена, он восхищается Елизаветой Туктамышевой, с которой занимается на одном льду.

«У нас нет конфликтов, чтобы разводить тренировочные часы. Работаем дружно, иногда даже устраиваем соревнования по исполнению тройного акселя», — приводит слова Семененко РИА «Новости».

Фигурист отметил, что такое соперничество мотивирует на хорошее исполнение элемента. Он добавил, что пока не замахивается на аксель в четыре с половиной оборота, но остальные четверные прыжки уже выезжал на тренировках. По словам Семененко, флип, лутц и риттбергер даются ему сложнее, чем сальхов и тулуп, так как требуют особой подготовки.

Также Семененко прокомментировал переход Михаила Коляды в их группу.

«Это огромнейший плюс для всех в группе. Пришел фигурист мирового уровня, за которым нужно тянуться. Многому учусь у Миши и за пределами льда», — сказал Семененко.

Напомним, на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция) Коляда и Семененко будут представлять мужскую сборную России.