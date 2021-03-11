Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал пост Йоханнеса Клэбо, в котором норвежец попросил отозвать апелляцию на свою дисквалификацию в марафоне на чемпионате мира.

Устюгов оставил в комментариях под публикацией эмодзи с изображением огня.

Напомним, Клэбо выиграл гонку на 50 км в Оберстдорфе, но был лишен золотой медали за столкновение с Александром Большуновым. В результате контакта россиянин сломал палку и не смог побороться за первое место, после отстранения норвежца ему вручили серебряную медаль.

Впоследствии сборная Норвегии подала протест на это решение, но Клэбо попросил отозвать апелляцию. По его мнению, судьба медалей должна решаться на трассе, а не в кабинетах.

На чемпионате мира Йоханнес завоевал три награды высшей пробы — в личном и командном спринтах, а также в составе эстафетной четверки.