В конце января 2021-го года российский легкоатлет Сергей Шубенков был обвинен в нарушении антидопинговых правил.

Тогда портал News.ru со ссылкой на источник, близкий к Всероссийской федерации легкой атлетики, написал, что в пробе Шубенкова был обнаружен фуросемид. Это препарат из класса диуретиков, который используется как мочегонное для снижения веса, а также помогает замаскировать употребление других запрещенных веществ.

Шубенков отреагировал на скандальную новость на следующее утро: у себя в соцсетях он написал, что его оклеветали. При этом спортсмен получил письмо от AIU, но не стал раскрывать его детали.

Затем в СМИ появилась информация, что в пробе Шубенкова был обнаружен не фуросемид, а другой препарат, дающий дисквалификацию гораздо на более меньший срок — от 3 до 6 месяцев вместо нескольких лет.

Утверждалось, что в скором времени будет вскрыта проба B, однако спустя полтора месяца никакой новой информации о допинговом скандале так и не появилось. Сам спортсмен не дал ни одного комментария, на сайте ВФЛА тоже не появилось никаких подробностей дела и официальных заявлений.