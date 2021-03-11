«Феррари» стала последней командой, показавшей ливрею болида на новый сезон Формулы-1. Вчера, 10 февраля, «Скудерия» должна была выпустить презентационный ролик, однако, как и в случае с «Уильямсом», торжественного представления не получилось — сайт команды хакнули и слили фото в сеть до их официального релиза.

Теперь известно, как будут выглядеть все машины «королевских гонок» в сезоне-2021. Самый шокирующий дизайн выбрал «Хаас» — американский коллектив раскрасил болид в цвета российского триколора. Поблагодарить за это нужно Дмитрия Мазепина — папу пилота Никиты Мазепина, который и сядет за руль новенького авто.

Показавшаяся вчера «Феррари» в целом осталась верна себе, традиционно использовав красный цвет в качестве основного. А вот логотип Mission Winnow вместо привычного черного стал ярко зеленым, что послужило поводом для шуток в соцсетях. Это изменение удивило даже самих пилотов.

На болиде «Макларена» в этом году не будет логотипа «Мерседеса». Команда объяснила это чисто клиентскими отношениями с «Мерседесом», которые не распространяются на маркетинговую сделку. В целом «Макларен» будет похож на прошлогодний — машина выполнена в желто-оранжевых и синих цветах.

«Альфа Таури» в этом году поедет без россиянина Даниила Квята, но машина будет похожа на прошлогоднюю. В качестве основного цвета использовали белый и темно-синий. С фронтального ракурса белый кажется преобладающим, но при виде сверху машина кажется полностью синей.

Швейцарская команда «Альфа Ромео», как и следовало ожидать, вновь выкрасила машину в красный и белый цвета. Однако отличия от предыдущей ливреи хорошо заметны: красный стал гораздо темнее, но в целом болид стал более светлым из-за преобладания белого цвета.

«Ред Булл» в этом году решил не заморачиваться с презентацией и просто выложил фото нового автомобиля на сайте. По сравнению с прошлым годом отличий практически никаких: разве что закрылки стали чуть крупнее к центру, а логотипы «Астон Мартин» сменились на «Хонду».

Лидер Кубка конструкторов «Мерседес» в этом году решил изменить дизайн задней части болида: ранее там красовалась россыпь звезд, но теперь звезда будет лишь одна — в память о Нике Лауде. Машина сохранила черную ливрею, на которую добавили множество логотипом AMG.

Желто-черный «Рено» превратился в синий «Альпин»: смена бренда повлекла за собой и смену дизайна. Теперь машина будет выполнена в ярко-синем цвете с добавлением белого и красного — как на французском флаге. Резервным пилотом команды стал россиянин Квят.

«Рейсинг Пойнт», который прозвали розовым «Мерседесом», превратился в «Астон Мартин» и полностью сменил цветовую гамму. Теперь в пелотоне появится стильная темно-зеленая машина с розовой волнистой линией на боку.

Один из аутсайдеров чемпионата «Уильямс» решил изменить цветовую гамму машины. В прошлом году на ливрее была сделана большая красная вставка, но теперь болид будет бело-синим с добавлением желтого и неожиданно полосатым.