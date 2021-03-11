Российский нападающий «Оттавы» Евгений Дадонов достиг отметки в 100 голов в НХЛ. Это случилось в выездном поединке с «Эдмонтоном», который разгромил «сенаторов» — 7:1.

Дадонов подсластил пилюлю в середине третьего периода, украв шатаут у вратаря Майка Смита. В составе «нефтяников» отличились Дарнелл Нерс, Джуджхар Хайра, Коннор Макдэвид, Джеймс Нил и оформивший хет-трик Леон Драйзайтль.

Двумя днями ранее «Эдмонтон» столкнулся с более ожесточенным сопротивлением «Оттавы» и победил со счетом 3:2.

До перехода в «Оттаву» в межсезонье Дадонов выступал в НХЛ за «Флориду». Всего он провел 309 матчей в регулярных чемпионатах и набрал 213 (100+113) очков. В нынешнем сезоне на его счету 11 (9+2) баллов в 29 встречах.

Одержав 9 побед в 29 матчах, «Оттава» занимает последнее место в Центральном (канадском) дивизионе. «Эдмонтон» с 34 очками идет вторым за лидирующим «Торонто».