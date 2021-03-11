Футбольный клуб «Зенит» представил обновленный автобус, который используется для перевозки игроков основного состава.

Транспортное средство обрело выразительную ливрею в клубных цветах. Помимо традиционной стрелки увеличенного размера, на борты нанесены изображения бронзовых львов, вдохновленные многочисленными петербургскими скульптурами и барельефами. Поза льва демонстрирует готовность до последнего защищать честь города, а раскрытая пасть и обнаженные клыки символизируют силу и атакующую мощь чемпиона России, — отмечает сайт «Зенита».

Автобус с новой ливреей доставит команду на домашний матч 22-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом», который пройдет на «Газпром-Арене» в субботу, 13 марта. «Зенит» неудачно рестартовал в чемпионате, набрав в двух матчах лишь одно очко. Сначала команда Сергея Семака на своем стадионе сыграла вничью с «Ростовом» (2:2), затем уступила в гостях «Рубину» (1:2).