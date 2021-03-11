Судейская бригада во главе с Виталием Мешковым назначена на матч 22-го тура «Зенит» — «Ахмат», который пройдет 13 марта в Санкт-Петербурге.

Поединок на «Газпром-Арене» начнется в 16.30 по московскому времени.

Ассистировать 38-летнему арбитру из подмосковного Дмитрова будут лайнсмены Арам Петросян из Бронниц и Владислав Назаров из Невинномысска. Резервным рефери будет петербуржец Ян Бобровский. Арбитром VAR станет Павел Кукуян из Сочи, его помощник — москвич Дмитрий Мосякин.

Ранее Мешкова отработал 23 матча с участием «Зенита», — отмечает сайт сине-бело-голубых. В них чемпионы России праздновали 16 побед, трижды сыграли вничью и потерпели четыре поражения. Последний раз Мешков судил «Зенит» 19 августа, когда петербуржцы обыграли дома ЦСКА (2:1).

Встреча с «Ахматом» станет для команды Сергея Семака третьей в РПЛ после рестарта сезона. В предыдущих матчах «Зенит» поделил очки с «Ростовом» (2:2) и при драматичных обстоятельствах проиграл на выезде «Рубину» (1:2), не забив пенальти в самой концовке.