В чемпионате Беларуси по хоккею состоялся третий по продолжительности матч в истории хоккея: «Гомель» на своем льду проиграл «Неману» в шестом овертайме — 1:2.

Это был пятый матч четвертьфинальной серии плей-офф до четырех побед. «Неман» вырвался вперед и может завершить серию дома, в Гродно, 12 марта.

Решающую шайбу в пятой встрече забросил польский легионер «Немана» Крыстян Дзюбиньски. Он остановил таймер на отметке 169.04. Команды переписали национальный рекорд по продолжительности матча, отобрав достижение у того же «Гомеля» и «Юности», которые в 2015 году также доигрались до шестого овертайма.

Матч «Гомеля» с «Неманом» уступает по продолжительности только двум поединкам в истории профессионального хоккея. Рекордсменами являются норвежские «Стурхамар» и «Спарта», которые в 2017 году выясняли отношения 217 минут 14 секунд. Второе место принадлежит «Детройту» и «Монреалю», которые в 1936 году играли 176 минут 30 секунд.