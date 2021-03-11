Согласно обновленным данным, в России на четверг, 11 марта, зафиксированы 9 270 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших в стране составило 4 360 823, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

За все время пандемии в России было проведено более 114,1 миллиона тестов. 90 734 человек скончались, 3 959 533 зараженных успешно преодолели болезнь. У 310 556 россиян заболевание находится в активной стадии.

За минувшие сутки коронавирус унес жизни еще 459 россиян, 14 006 человек выписаны по выздоровлению.

Наибольший прирост заболевших вновь зафиксирован в Москве: 1281 новый случай за последние 24 часа. В Санкт-Петербурге за сутки добавилось 961 новый пациент, в Московской области — 358.