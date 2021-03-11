В самом престижном клубном турнире Европы такого не было 16 лет, чтобы клубы Лионеля Месси и Криштиану Роналду дружно остались за бортом четвертьфиналов. Легенды не молодеют — закат эпохи не за горами.

Ранние вылеты «Барселоны» и «Ювентуса» из Лиги чемпионов — это не просто проигранные двухраундовые дуэли «ПСЖ» и «Порту». Это своего рода знак для двух культовых личностей. Знак о том, что их время безвозвратно уходит и сегодня они уже не в состояния в одиночку тянуть свои команды в светлые дали — туда, где они привыкли находиться в расцвете сил. В июне Месси стукнет 34, Роналду уже 36 — как ни крути, лучшие годы остались позади.

И дело не только в неудачах на евроарене. В своих чемпионатах «Барса» и «Юве» также отнюдь не блещут. Туринцы, отставая от «Интера» на 10 очков, уже почти смирились с мыслью, что впервые за 10 лет скудетто завоюет кто-то из миланских антагонистов. Каталонцы, наблюдая за отдаляющейся спиной стабильного, как температура тела у здорового человека, «Атлетико», второй год подряд рискуют финишировать не первыми. Есть еще, правда, национальные Кубки, где команды Месси и Роналду дошли до финала. Но, во-первых, эти финалы еще нужно выиграть. А во-вторых, это так себе отдушина за провал на евроарене.

Матчи 1/8 финала ЛЧ аргентинец и португалец провели по-разному. Месси провел оба мяча своего клуба — вот только молодой пострел «ПСЖ» Килиан Мбаппе в одиночку отгрузил «Барсе» в два раза больше. Месси мог возродить интригу в конце первого тайма «ответки», но запулил с пенальти в ноги Кейлору Навасу. Забей Лео — было бы, конечно, гораздо интереснее. Но он не забил — и второй тайм, по сути, превратился в пустую формальность.

Роналду в противостояниях с «Порту» был сам не свой. Туринцы забили четыре гола, но их лучший бомбардир — ни одного. В решающие минуты, когда требовался подвиг, а «Ювентус» наседал на соперника в большинстве, звездный португалец потерялся на поле. И это в матче с совсем не грандом. При всем уважении «Порту» едва ли повторит лигочемпионский триумф 17-летней давности имени Жозе Моуринью, Деко и Дмитрия Аленичева. «Драконы» сейчас даже не лидеры в чемпионате Португалии. Это будет, пожалуй, самый желанный соперник в четвертьфинале Лиги чемпионов.

В плей-офф главного еврокубка Месси и Роналду выглядели по-разному: один — недостаточно хорошо, а второй — беспомощно. В то же время очевидно, что оба в силу лидерского статуса могли сделать для своих команд гораздо больше. Но также очевидно и то, что обоим пора задуматься о смене прописки. Есть ощущение, что теперь это только вопрос времени.

Месси был близок к разрыву отношений еще прошлым летом, но каким-то чудом его уговорили остаться. Кто от этого выиграл? Никто. Сложно представить, что заставит аргентинца продлить контракт. Переизбранный на днях президент «Барсы» Хоан Лапорта заявил, что сделает все, чтобы форвард остался. Но одного желания босса мало — нужно, чтобы этого же хотел Месси. Но Лео наверняка понимает, что и так выжал из себя максимум в команде и дать большего попросту не может. Тем более когда на горизонте варианты один заманчивее другого — воссоединение с Гвардиолой в «Манчестер Сити» или воссоединение с Неймаром в «ПСЖ».

Что до будущего Роналду в «Юве», то здесь, кажется, все понятно — не будет никакого будущего. Сам КриРо, возможно, и не прочь остаться, ведь главная цель, за которой он приходил в «Старую синьору», пока не достигнута — туринцы не взяли Кубок чемпионов. Но в том-то и дело, что с каждым годом выполнение этой миссии все труднее. И ладно бы, камнем преткновения становились «Реал» с «Баварией». Так ведь «Ювентус» в последних трех розыгрышах оставляли не у дел скромные «Аякс», «Лион» и теперь вот «Порту».

Немудрено, что после свежей неудачи поползли разговоры о намерении туринского клуба продать не оправдавшего вложений и неумолимо стареющего, но продолжающего обеднять клубную казну Криштиану. Эпоха португальца закатывается, но он все еще в достаточно хорошей форме, чтобы выручить за футболиста неплохие деньги, отбив хотя бы часть многомиллионых затрат, и вложить сэкономленное в других исполнителей. Другой вопрос, захочет ли сам КриРо отказываться от шоколадного контракта (31 млн евро в год) и уходить. Едва ли кто-то еще предложит столько же.