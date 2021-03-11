Болельщики «Зенита» признали нападающего Артема Дзюбу лучшим игроком матча с «Рубином» (1:2) в 21-м туре Российской Премьер-Лиги.

Опрос проходил на странице клуба во «ВКонтакте», за Дзюбу проголосовали почти 33 процента пользователей. Второе место занял защитник Ярослав Ракицкий, за него отдали свои голоса 30 процентов опрошенных. Нападающий Сердар Азмун, забивший единственный гол «Зенита» в этом матче, замкнул троку лидеров с 15 процентами голосов.

Напомним, основное время матча завершилось вничью со счетом 1:1, но в добавленные минуты «Рубину» удалось выйти вперед. На 90+9 минуте «Зенит» заработал пенальти, но Дзюба не сумел его реализовать.

Форвард упустил возможность выйти на чистое третье место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов России. На данный момент в его активе 129 голов, он делит третью строчку с Дмитрием Кириченко.