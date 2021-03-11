Урмас Вяльбе, сервисмен сборной России по лыжным гонкам и бывший муж главы ФЛГР Елены Вяльбе, поделился мнением о столкновении Йоханнеса Клэбо с Александром Большуновым на финише марафона в Оберстдорфе.

«Это только моё мнение, но Клэбо поехал туда, куда не надо было, потому что трасса была занята, а рядом были свободные места. Почему туда? Скорее всего, это было не специально. Я не понимаю, почему он так сделал, там ведь места мало, это горизонтальный радиус тем более», — приводит слова Вяльбе Delfi.ee.

По мнению специалиста, Большунову следовало присвоить первое место, Клэбо отдать серебро, а Эмилю Иверсену, шедшему за ними, — бронзу. Он подчеркнул, что Клэбо поступил неправильно и действительно заслужил наказание, но не настолько жесткое, как дисквалификация.

Напомним, из-за контакта с норвежцем Большунов лишился шансов на победу и финишировал третьим. После отстранения Клэбо ему досталась серебряная медаль, а победителем стал Иверсен. Норвежцы хотели подать протест на решение FIS, но Йоханнес попросил отозвать апелляцию.