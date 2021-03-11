Федерация фигурного катания России приняла смелое и честное решение: вручила путевку на чемпионат мира 17-летнему Евгению Семененко, который сенсационно оказался лучшим в финале Кубка страны. На плечи молодого спортсмена легла непростая задача: на дебютном для себя турнире ему предстоит бороться за олимпийскую квоту.

Оказался в фигурном катании, потому что не взяли в лёгкую атлетику

О талантливом юниоре известно не так много: в этом году он победил на одном из этапов Кубка России, а также взял золото на юниорском первенстве. Если бы ISU не отменила ЮЧМ, Евгений стал бы на нём первым номером сборной, но карты сложились иначе: вместо юниорского турнира Семененко поедет на взрослый.

После первенства России спортсмен не помышлял о путевке на главный старт: он рассказывал, что ставил перед собой лишь одну задачу — оказаться в списке основной команды. Выходит, Евгений не просто справился с задачей, но и перевыполнил её. В этом свете особенно интересным кажется факт, что Семененко мог вообще не стать фигуристом: поначалу он планировал пойти в лёгкую атлетику. Спортсмен жил в Пушкине и не мог ездить на ледовые тренировки в «Юбилейный», в то время как легкоатлетическая секция была прямо под боком. Однако когда Евгений пришел на просмотр, ему не только отказали, но и выгнали в довольно жесткой форме — сказали, что спортсмена из него не выйдет.

После этого Семененко всё же оказался на катке: по его словам, фигурное катание было выбрано по остаточному принципу — чтобы заниматься хоть чем-нибудь. На момент первых тренировок Жене было пять лет, и фигурка, к счастью, быстро его увлекла.

Тренировался одновременно с Плющенко и Игнатовым

В группу Алексея Мишина фигурист попал не сразу: он начинал свой путь под руководством Светланы Французовой, а в коллективе Профессора оказался к восьми годам. Решение о смене тренера было принято из простых соображений: нужно было двигаться дальше, выходить на новый уровень. Но основным наставником Жени стал не сам Алексей Николаевич, а его супруга, Татьяна Мишина.

«Когда я был маленьким, в группе для детей моими основными тренерами были Татьяна Мишина — она и сейчас самый важный для меня человек, Олег Татауров и Вероника Дайнеко, хореограф Агата Смородина. Они все сыграли очень важную роль в моей карьере», — вспоминал Семененко в интервью Sport24.

Спортсмены часто рассказывают о теплой и дружеской атмосфере в группе Мишина, и Евгений подтверждает эти слова. Сейчас с ним работают сразу несколько специалистов — Алексей и Татьяна Мишины, Татьяна Прокофьева, Артур Гачинский. По словам Евгения, тренеры всегда поддерживают его и умеют находить правильные слова, чтобы настроить на соревнования.

Примечательно, что Семененко застал у Мишина спортсменов совершенно разных эпох: он пополнил команду Профессора, когда в ней тренировались Евгений Плющенко с Артуром Гачинским в старшей группе и Алексей Красножон с Макаром Игнатовым — в младшей. Сейчас Евгений называет Плющенко и Гачинского фигуристами, которые вызывают у него восхищение. Он не стесняется включать в этот список и тех, с кем делит каток: Михаила Коляду и Елизавету Туктамышеву.

Приход Коляды стал для Семененко большой удачей: у него появился спарринг-партнер мирового уровня, и тренер использует это в работе. Как рассказывал Евгений, на тренировках Мишин устраивает прыжковые баттлы между ним и Колядой: они вместе заходят на один элемент и смотрят, кто справится лучше. Такое соперничество, по мнению спортсмена, помогает всегда сохранять мотивацию и боевой настрой.

Меньше двух недель отделяют Семененко от того момента, когда вместе с Колядой он выйдет на ледовую арену Стокгольма на первом в своей жизни чемпионате мира. Им с Михаилом предстоит стать одновременно и соперниками, и партнерами: перед группой Мишина стоит серьезная задача — завоевать третью квоту на Олимпийские игры. Для этого необходимо, чтобы сумма их итоговых мест не превышала 13 — условие непростое, но выполнимое.