КХЛ назвала даты матчей четвертьфинальной стадии Кубка Гагарина-2021. СКА и московское «Динамо» начнут серию до четырех побед 18 марта.

Первый и второй матчи, а также пятый и седьмой в случае необходимости пройдут в Ледовом дворце Санкт-Петербурга 18, 20, 26 и 30 марта соответственно. Третья, четвертая и шестая встречи намечены на 22, 24 и 28 марта на «ВТБ-Арене» в Москве.

СКА как победитель дивизиона Боброва имеет второй номер посева в конференции «Запад», московское «Динамо» — третий. При этом в регулярном чемпионате столичный клуб набрал больше очков — 84 против 82. В первом раунде петербуржцы прошли минское «Динамо» (4:1 в серии), москвичи с таким же счетом преодолели сопротивление «Северстали». Пока продолжаются еще два противостояния: «Салават Юлаев» ведет в соперничестве с «Трактором» 3:1, а «Металлург» выигрывает у «Барыса» 3:2.

Также 18 марта стартует серия с участием «Авангарда» в конференции «Восток». Днем ранее начнут выяснять отношения ЦСКА с «Локомотивом». «Ак Барс», соперник которого определится позже, также проведет первый матч четвертьфинальной серии 17 марта.