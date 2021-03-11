Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо рассказал о соперничестве с россиянином Александром Большуновым.

Многократный чемпион мира заявил, что после инцидента в марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе его отношение к Большунову не изменится. Клэбо финишировал первым в гонке, но был дисквалифицирован за столкновение с соперником, который сломал палку и не смог навязать борьбу на финишной прямой. Золото в итоге досталось Эмилю Иверсену, Большунов довольствовался серебром.

«Александр — сильный соперник. Надеюсь, смогу его победить в следующий раз. Хочется, чтобы мы с ним больше не оказывались в ситуациях, как на последнем марафоне», — сказал Клэбо в интервью NRK.

Днем ранее норвежец опубликовал пост в инстаграме, в котором сообщил, что попросил Норвежскую ассоциацию лыжных видов спорта отозвать апелляцию на результаты марафона. В Оберстдорфе Клэбо завоевал три золота — в личном спринте, командном спринте и в составе эстафетной четверки.