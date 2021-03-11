Сборная России по фристайлу в составе Любови Никитиной, Максима Бурова и Павла Кротова завоевала золото чемпионата мира по лыжной акробатике в Алматы (Казахстан).

В суперфинале с участием четырех сборных россияне, выступающие под вывеской RSF из-за санкций ВАДА, набрали лучшую сумму баллов — 300,94. Серебро досталось команде Швейцарии (293,46), третьими стали лыжные акробаты из США (283,97). В шаге от пьедестала остановилась сборная Беларуси (247,74). Россияне впервые в истории выиграли командные соревнования на чемпионате мира.

Для каждого из членов российской команды это уже вторая медаль на казахстанском турнире. Днем ранее Никитина стала бронзовым призером в индивидуальной дисциплине. У мужчин Максим Буров второй раз в карьере выиграл золото, Кротов поднялся на нижнюю ступень пьедестала.