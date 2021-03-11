Комментатор Геннадий Орлов поделился соображениями насчет слабых результатов «Зенита» после рестарта сезона.

В 2021 году петербуржцы провели три официальных матчах и не одержали ни одной победы. Они вылетели из Кубка России, уступив в 1/18 финала тульскому «Арсеналу» (1:2), в РПЛ сыграли вничью с «Ростовом» (2:2) и потерпели поражение от «Рубина» (1:2). По мнению Орлова, причины кроются в проваленной предсезонной подготовке.

Комментатор считает, что ответственность несет главный тренер. «Вот он и должен отвечать — Сергей Богданович Семак, главный ответственный. Все стрелы идут к этой фамилии, и никуда не деться», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы» в Петербурге.

Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. При нем сине-бело-голубые выиграли чемпионат России, а затем защитили титул. Сейчас петербургский клуб возглавляет РПЛ после 21 тура, опережая ЦСКА на два очка.