Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин приступил к занятиям по индивидуальной программе после травмы бедра.

Из-за повреждения форвард пропустил последний матч своей команды против «Пармы» (3:3) 7 марта. Флорентийский клуб сообщил, что футболист тренируется отдельно от команды с 10 марта. Его участие в следующей встрече с «Беневенто» 13 марта находится под вопросом. «Медики следят за его состоянием каждый день. Пока нельзя сказать, будет ли он готов сыграть с «Беневенто», — говорится в сообщении «Фиорентины».

После январского перехода из «Спартака» Кокорин провел всего три неполных матча за «фиалок» и не отметился результативными действиями. Контракт 29-летнего форварда с «Фиорентиной» действует до 2024 года.