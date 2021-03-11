Пиар-менеджер Дарья Арсланова, занимающаяся медиа-сопровождением футболистом сборной России, рассказала о скандале с просочившимся в интернет интимным видео из телефона нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Арсланова считает, что слитое в сеть интимное видео ударило по репутации не только Дзюбы, но и его клуба. «Хорошо было бы вспомнить, что в эпицентре скандала оказался не только он, но и «Зенит». И сказать несколько слов болельщикам, что-то типа: «Мне жаль, мой клуб сейчас обсуждают в таком ключе», — сказала менеджер в интервью Sport24.

После произошедшего главный тренер национальной команды Станислав Черчесов не вызвал Дзюбу на матчи Лиги наций, предоставив тому возможность уладить семейные вопросы. 10 марта стало известно, что форвард будет приглашен на мартовские матчи сборной в рамках квалификации чемпионата мира-2022, причем Черчесов собирается вернуть игроку капитанскую повязку.