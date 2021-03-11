Подмосковные «Химки» примут «Ростов» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра будет проходить на арене «Химки» сегодня, 12 марта, и начнется в 19:00 по московскому времени.

Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным. В роли его ассистентов выступят Андрей Болотенков и Антон Кобзев. Резервным рефери назначен Сергей Чебан.

На данный момент «Ростов» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы, набрав 34 очка в 21 матче. В предыдущей встрече подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с «Сочи» — 0:0. «Химки» имеют 29 очков и замыкают первую десятку чемпионата. В предыдущей игре подмосковный коллектив поделил очки с «Ротором».

Сегодняшний матч будет открывать программу 22-го тура РПЛ. Остальные игры состоятся в субботу и воскресенье.