На Международном автодроме Бахрейна в Сахире стартуют зимние тесты Формулы-1. Они начнутся сегодня, 12 марта, и будут проходить на протяжении трех дней.

В составе «Макларен» сегодня утреннюю часть заездов проведет Даниэль Риккьярдо, вечером его сменит Ландо Норрис. За «Хаас» сначала выступит Мик Шумахер, затем за руль сядет российский пилот Никита Мазепин.

У «Ред Булл» весь день отработает Макс Ферстаппен, а за «Уильямс» выступит резервный пилот Рой Ниссани. В «Альпин» тоже не стали разбивать сегодняшний день на две части: с утра до вечера будет работать Эстебан Окон.

За «Альфа Ромео» начнет Кими Райконен, затем его сменит Антонио Джовиннацци. В «Альфа Таури» утро досталось Пьеру Гасли, вечер — Юки Цуноде. У «Астон Мартин» открывать тесты будет Себастьян Феттель, а вечерник отрезок проедет Лэнс Стролл.