Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил решение норвежца Йоханнеса Клэбо отозвать апелляцию на дисквалификацию в марафоне на чемпионате мира.

«За мою жизнь это первый норвежец, который поступил по-мужски и по совести. Думаю, это связано с давлением прессы, общественности, любителей лыжного спорта. В других случаях норвежцы будут драться до конца, все в соплях, как угодно. Этот случай – исключительный», — приводит слова Тихонова ТАСС.

Экс-спортсмен признался, что относится к норвежцам негативно именно из-за того, что они всегда обвиняют других, но сами поступают не по совести.

Напомним, Клэбо первым пересек финишную черту гонки на 50 км в Оберстдорфе, однако при обгоне зацепил Александра Большунова. Из-за контакта россиянин сломал палку и лишился шансов на победу. После отстранения Клэбо ему досталась серебряная медаль, а победителем стал Эмиль Иверсен. Норвежцы хотели подать протест на решение FIS, но Йоханнес попросил отозвать апелляцию.