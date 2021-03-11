Объединение болельщиков московского «Торпедо» обратилось к клубу с призывом отправить в отставку главного тренера Сергея Игнашевича.

«Второй год подряд провальное межсезонье, и это в первую очередь следствие работы некомпетентного главного тренера! Игнашевич! Вон из «Торпедо»! Маслов, если ты президент, прими решение!» — гласит сообщение на странице фанатского объединения «Запад-5» во «ВКонтакте».

На данный момент «Торпедо» располагается на пятом месте в турнирной таблице ФНЛ. Москвичи набрали 53 очка в 29 турах и на один балл отстают от зоны стыковых матчей, которую замыкает «Алания».

В среду, 10 марта, команда под руководством Игнашевича разгромно проиграла «Оренбургу» со счетом 0:3 и продлила серию без побед до пяти встреч. Последний раз «Торпедо» выигрывало в ноябре минувшего года.

Игнашевич возглавил «Торпедо» в 2020-м году, до этого он входил в тренерский штаб команды.