Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ахматом» в 22-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Одна из наиболее агрессивно играющих команд. Умеет прессинговать, по этому показателю она один из лидеров чемпионата. Да и в принципе по многим характеристикам смотрится хорошо. Поэтому ждем интересной игры с непростым соперником», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

«Зенит» примет «Ахмат» на своем поле в субботу, 13 марта. Игра будет проходить на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 16:30 по московскому времени.

На данный момент подопечные Семака возглавляют турнирную таблицу, набрав 42 очка в 21 туре. «Ахмат» занимает 11-е место, имея в своем активе 26 очков.