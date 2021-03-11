Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на новость о том, что нападающий Артем Дзюба вернется в сборную России в статусе капитана команды.

По мнению Боярского, это решение было ожидаемым и справедливым, несмотря на то, что Дзюба не забил пенальти в ворота «Рубина».

«Про то видео уже все забыли. Нужно быть полным сексуальным разбойником, чтобы про это помнить. Вы что, помните каждую женщину, которая у вас была? На его репутацию это никак не повлияет», — сказал Боярский «Спорт-Экспрессу».

Напомним, Дзюба не вызывался в национальную команду на предыдущий сбор, который проходил осенью прошлого года, из-за скандала с интимным видео. Всего 32-летний форвард провел за сборную 47 матчей и забил 26 голов.