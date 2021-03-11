Хавбек казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия пользуется популярностью среди европейских клубов.

По информации Tuttomercatoweb, 20-летний грузин вошел в сферу интересов «Ювентуса» и «Милана».

Представители и других клубов просмотрят Кварацхелию на игре сборных Грузии и Испании в конце марта.

Сообщается, что в Кварацхелия интересен дортмундской «Боруссии», которая хотела его ранее. Немецкий клуб будет делать следующие попытки в ближайшее время. Ранее агент игрока говорил, что есть просто бум на Хвичу — его хотят очень многие клубы.

Кварацхелия играет за «Рубин» с 2019 года. В текущем сезоне полузащитник сыграл в 18 матчах Российской Премьер-Лиги, забил два гола и сделал три результативные передачи.