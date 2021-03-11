Игроки «Зенита» Малком и Себастьян Дриусси не помогут команде в игре против грозненского «Ахмата». Об этом сообщил главный тренер петербуржцев Сергей Семак на предматчевом брифинге.

По словам Семака, по этим двум игрокам нет никаких новостей.

«Ребята восстанавливаются по своей программе и в ближайшей игре точно не смогут помочь. Дальше будем смотреть», — сказал Семак.

Напомним, что Малком продолжает восстанавливаться после травмы колена, которую он получил в Дубае в контрольном матче со сборной Иордании. Дриусси также получил травму на этих сборах.

«Зенит» в субботу сыграет с «Ахматом» в игре 22-го тура РПЛ. Матч начнется в 16.30 по московскому времени.