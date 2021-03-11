Поражение Петра Яна от Алджамейна Стерлинга при защите титула в наилегчайшем весе UFC стало сродни сенсации. Россиянин считался фаворитом на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе, но проиграл, потерпев всего второе поражение в набирающей обороты яркой карьере. Причем проиграл по собственной глупости, схлопотав дисквалификацию за запрещенный удар.

Конечно, можно не согласиться со столь суровым судейским вердиктом и вспомнить похожие случаи, когда арбитры ограничивались снятием очков или вовсе устными предупреждениями. Но все это будет сотрясанием воздуха, поскольку время не вернуть назад и решение судей не отменить. Тем более что формально повод дисквалифицировать Яна был. Россиянин действительно переступил грань дозволенного, зарядив с колена в голову соперника, который находился в партере, опираясь тремя конечностями о канвас.

Яну ничего не остается, как ждать реванша. Стерлинг, отказавшийся забирать чемпионский пояс в октагоне, вроде бы согласился на повторный бой, хотя потом начал юлить, мол, подайте-ка мне кого-нибудь другого. Уралец не остался в долгу и назвал оппонента «бумажным чемпионом». Но, похоже, реваншу все-таки быть. Глава UFC Дана Уайт пообещал, что сделает все возможное для организации нового боя. Еще бы: неожиданный исход первого поединка и ажиотаж вокруг второго только повышают рейтинги промоушена.

Ян со Стерлингом подерутся вновь не раньше, чем в начале мая. Медики порекомендовали ямайскому американцу два месяца покоя после громкой, но не совсем справедливой победы. В любом случае у россиянина достаточно времени, чтобы как следует подготовиться к новой схватке. Но внимание нужно уделить не только физическим кондициям, но и, исходя из собственного горького опыта, изучению правил.

В едином своде правил MMA около 30 пунктов с запрещенными приемами. Один из них — уже аукнувшийся Яну удар коленом в голову лежащему сопернику. Едва ли Петр наступит на те же грабли, но мало ли? В порыве гнева и с жаждой мести может случиться все что угодно. Важно сохранять голову холодной и помнить, что любая ошибка может стать роковой.

Накануне реванша Беспощадному было бы неплохо изучить другие бои, которые заканчивались дисквалификациями или были к этому близки. Карающего меча правосудия не избежал даже легендарный полутяж Джон Джонс, потерпевший единственное поражение в карьере из-за нанесения глухому с рождения Мэтту Хэмиллу запрещенных ударов локтями «12-6». Дело было в 2009 году. В том поединке Джонс просто уничтожал соперника, избил лицо лежащего в кровь. Боец так вошел в раж, что позабыл о правилах, и это стоило ему слишком дорого. Он был нехило потрясен, когда арбитр присудил победу Хэмиллу.

В 2019 году Джонс находился на грани еще одной дисквалификации. Американец саданул коленом в голову Энтони Смиту, прямо как Ян Стерлингу, но отделался снятием балла и довел дело до победы единогласным решением судей. Джонсу повезло, что Смит, имевший полное право отказаться от продолжения боя, поступил как настоящий мужик.

В том же 2019-м россиянин Сергей Харитонов пропустил убийственной силы удар в пах от Мэтта Митриона и рухнул оземь. Соперника дисквалифицировали.

Другая звезда промоушена Андерсон Силва в 2006 году также пострадал из-за неверных действий. Лежа на спине, он зарядил пяткой в область горла «оседлавшего» его японца Юсина Оками. Оками наотрез отказался продолжать — и одержал победу, так как бразильца дисквалифицировали.

Ушедший непобедимым чемпионом Хабиб Нурмагомедов в свое время часто применял запрещенные в UFC тычки головой в партере, но это было до появления дагестанца в промоушене. Лидер сводного рейтинга ни разу не дал повода уличить себя в незнании правил.

Ян далеко не новичок в UFC, но ему будет полезно проштудировать свод правил во избежание рецидива. Ведь их незнание не освобождает от ответственности. Ждем реванша!