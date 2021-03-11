Россиянка Анастасия Потапова завершила выступление в женском одиночном разряде турнира в Дубае (ОАЭ). В четвертьфинале она в двух сетах уступила чешке Барборе Крейчиковой — 0:6, 2:6.

Матч длился 1 час 4 минуты. Потапова сделала 4 эйса, допустила 7 двойных ошибок и реализовала единственный брейк-пойнт. Крейчикова один раз подала навылет, сделал одну двойную ошибку и взяла шесть геймов на чужой подаче.

В 1/8 финала чешка выбила из турнира другую россиянку — Светлану Кузнецову. В полуфинале она сразится с победительницей противостояния Жиль Тайхманн (Швейцария) — Кори Гауфф (США). В остальных четвертьфиналах Гарбинье Мугуруса (Испания) встретится с Ариной Соболенко (Беларусь), Элис Мертенс (Бельгия) померится силами с Джессикой Пегулой (США).