Российский лыжник Александр Большунов не отзывал приглашение на свадьбу, которое вручил норвежцу Йоханнесу Клэбо. Об этом рассказал тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

«Александр точно не отзывал приглашение и, насколько я знаю, не собирается это делать, оно остаётся в силе. Свадьба запланирована на конец апреля», — сообщил Бородавко.

Тренер отметил, что Клэбо очень опасается коронавируса, что может его остановить. Бородавко отметил, что не может залезть в голову норвежцу — может он и приедет.

Напомним, что на прошлой неделе Большунов вручил Клэбо приглашение на свадьбу с лыжницей Анной Жеребятьевой. После этого произошел случай в финишном створе в классическом масс-старте, после которого норвежец был дисквалифицирован из-за помехи Большунову.