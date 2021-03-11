В список потенциальных преемников Доменико Тедеско на посту главного тренера «Спартака» войдут не более пяти кандидатов. Об этом заявил управляющий директор клуба Евгений Мележиков.

По словам Мележикова, поиск сменщика уже идет. «Мы не просто формируем критерии, а подбираем главного тренера», — цитирует управляющего директора ТАСС. В шорт-лист претендентов войдут не более пяти человек. «Список большим быть не должен, потому что если он большой, то это непрофессионально», —пояснил Мележиков.

Контракт Тедеско с красно-белыми истекает по окончании сезона. Немецкий специалист итальянских кровей не намерен его продлевать и решил покинуть команду вне зависимости от результатов. Сейчас «Спартак» занимает третье место в РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.