Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова проанонсировала свое участие в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое пройдет в Москве 6 апреля.

Фигуристка назвала предстоящее мероприятие со дворце «Мегаспорт» важным событием в спортивно-творческом графике и пообещала выступить с новым показательным номером. «Многие уже слышали, что я приму участие в шоу нашей команды Team Tutberidze в Москве. Буду очень рада видеть вас среди зрителей. В этом шоу я представлю новый показательный номер. Жду всех!» — написала Загитова в инстаграме.

Загитова взяла паузу в профессиональной карьере в декабре 2019 года. С тех она не выступала на официальных соревнованиях. На днях она призналась, что готова возобновить карьеру.