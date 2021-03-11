«Зенит» проведет очередной матч в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Команда Хавьера Паскуля в гостях встретится с греческим «Олимпиакосом». Игра стартует в 22.00 по московскому времени.

На данный момент клубы не являются соседями по турнирной таблице регулярного чемпионата. «Зенит» находится на восьмом месте с 16 победами в 27 матчах. У «Олимпиакоса» 12 побед после 28 матчей и 13-я позиция.

В предыдущем матче «Зенит» уступил «Реалу» на своей площадке со счетом 71:75. «Олимпиакос» в прошлом матче крупно выиграл у сербской «Црвены Звезды» со счетом 94:79. В матче первого круга «Зенит» уступил «Олимпиакосу» на своей площадке со счетом 66:75.