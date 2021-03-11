Комментатор Геннадий Орлов заявил, что «Зениту» стоило бы подумать над покупкой у «Рубина» полузащитника сборной Грузии Хвичи Кварацхелии.

Орлов считает, что селекционеры «Зенита» могли бы перехватить Кварацхелию у «Рубина», когда тот уходил из «Локомотива». «В «Зенит» Кварацхелия наверняка пошел бы. Он и сейчас готов идти, но там уже цена вопроса. Но его надо брать», — сказал комментатор в эфире «Эха Москвы» в Петербурге.

20-летний хавбек провел 18 матчей в нынешнем сезоне РПЛ и отметился двумя голами в ворота «Ротора» и «Ахмата» при четырех желтых карточках. До казанского клуба он защищал цвета московского «Локомотива». Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны итальянских грандов — «Ювентуса» и «Милана».