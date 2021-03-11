Российский гонщик «Формулы-1» Никита Мазепин впервые сел за руль нового болида «Хааса» VF-21. Он провел обкатку машины в Бахрейне.

12 марта в Бахрейне стартуют предсезонные тесты. Здесь же в конце месяца пройдет первый Гран-при. Завершится чемпионат Гран-при Абу-Даби 12 декабря.

Накануне обкатки «Хаас» впервые завел двигатель. Американская конюшня не могла сделать этого раньше из-за ограничений на перелеты между базой в Великобритании и Италией, где базируется «Феррари», — отмечает Sports.ru.

Наряду с Мазепиным вторым основным пилотом «Хаас» в сезоне будет Мик Шумахер. Титульным спонсором команды является компания «Уралкалий», владеет которой Дмитрий Мазепин — отец Никиты. Новый болид и форма гонщиков выполнены в цветах российского флага.