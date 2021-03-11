Международный союз биатлонистов (IBU) временно отстранил латвийского биатлониста Андрея Расторгуева за нарушение антидопинговых правил.

Спортсмен наказан за нарушение пункта об обязательном уведомлении допинг-офицеров о своем местонахождении. Расторгуев трижды нарушил этот пункт правил в течение года. У него есть две недели на обжалование решения, — сообщает сайт IBU.

В общем зачете Кубка мира-2020/21 Расторгуев занимает 24-е место, набрав 255 очков. Его лучшим результатом в сезоне стало 10-я позиция в гонке преследования на чемпионате мира в Поклюке. В каждой из личных гонок этого сезона 32-летний биатлонист допускал промахи на стрельбище.

11 марта на этапе Кубка мира в Нове-Место состоится мужской спринт (начало в 19.30 по московскому времени). Расторгуев фигурирует в старт-листе под 29-м номером.