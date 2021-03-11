Бывший главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов вновь возглавил московский «Спартак-2». Об этом сообщает пресс-служба красно-белого клуба. На этой позиции Бушманов сменил уволенного ранее Романа Пилипчука.

Ранее Бушманов уже работал в «Спартаке-2», возглавляя эту команду с 2013 по 2017 год. Сообщается, что Буцшманов завтра проведет первую тренировку на базе в Тарасовке.

Помимо молодежки и «Спартака-2» Бушманов работал в «Химках» и «Строгино».

Ранее Бушманов выступал за «Спартак» на позиции защитника с 1990 по 1992 и с 1998 по 2000 год. Трижды стал с красно-белыми чемпионом страны.