«Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле с «Миланом» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы. Встреча состоится 11 марта на «Олд Траффорд», начало — в 20:55 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

Клуб уже справился достаточно легко в первом раунде плей-офф Лиги Европы против «Реал Сосьедада», это было была очень проходная игра, где соперники были на голову, а то и на две выше. «Манчестер Юнайдед» забил четыре безответных мяча.

Текущая же форма коллектива может быть продемонстрирована в рамках недавнего матча с «Манчестер Сити», на прошлой неделе был просто невообразимый матч, где «Юнайтдед» чётко и по всем высоким стандартам и завершили матч в свою пользу со счётом 2-0.

Итак, футбольная команда за последние одиннадцать матчей не видела поражений, причём за последние шесть встреч клуб пропустил в свои ворота всего один матч. Это говорит о жёсткой структуре защиты.

«Милан»

А в то же время «Милан» в рамках 1/16 финала выиграл по сумме двух матчей против «Црвены Звезду». И самое главное, что обыграли исключительно из-за правила выездного гола. Так-то обе встречи закончились с ничейным результатом. Сперва со счётом 2-02 в Белграде, а затем 1-1 в родных стенах.

В местном чемпионате клуб располагается на второй строчке и отстаёт от лидеров турнирной таблицы на шесть баллов и, видимо, уже никак не догонит.

Прогноз и ставка

На «Манчестер Юнайтед» букмекеры предлагают поставить за 1.72, на ничью за 4.05, а на победу «Милана» — за 5.65.

Аналитики считают, что в сегодняшнем встрече «Манчестер Юнайтед» продолжит свою беспроигрышную серию и даже больше, выиграет ещё с фором -1.5, коэффициент на это событие 2.91.