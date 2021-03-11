Российский теннисист Карен Хачанов оценил победу над американцем Маккензи Макдональдом (7:6 (7:4), 6:4) в игре второго раунда турнира АТР-250 в Марселе (Франция).

По словам Хачанова, это был действительно сложный матч.

«Он уже играл в этих условиях и одержал победу. Чувствую, что был готов и сыграл хорошо, но матчи никогда не бывают лёгкими. Нужно настраиваться. Он настолько быстрый, что против него приходится выстраивать розыгрыши», — отметил Хачанов, которого цитирует пресс-служба ATP.

Хачанов отметил, что счастлив, что смог пройти дальше и показал такую интенсивность. По мнению Хачанова, в концовке было важно держаться в психологическом плане. Россиянин хочет продолжать в том же духе.

За право сыграть в полуфинале турнира в Марселе Хачанов сыграет с австралийцем Мэттью Эбденом.