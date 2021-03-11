«Ювентус» готов расстаться с Криштиану Роналду. Этому поспособствовали поражения туринского клуба в Лиге чемпионов, а также большая зарплата португальца.

Как сообщает SportMediaset, «Старая синьра» может расстаться с португальцем летом 2021 года.

Напомним, что «Ювентус» приобрел Роналду у «Реала» летом 2018 года за 117 млн евро. В Турине хотели, чтобы нападающий помог туринскому клубу победить в Лиеу чемпионов. «Ювентус» вместе с Криштиану трижды подряд вылетал из Лиги чемпионов на ранних стадиях плей-офф.

Зарплата Роналду составляет 31 млн евро в год. В клубе считают, что это слишком много в условиях финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса.