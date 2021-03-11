В чешском Нове-Место стартовал очередной этап Кубка мира по биатлону. Началась мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. Спортсмены вышли на старт в 19:30 по московскому времени.

Трансляцию можно посмотреть здесь:

Сборную России представляют шесть спортсменов: Александр Логинов (3-й стартовый номер), Матвей Елисеев (4), Эдуард Латыпов (42), Карим Халили (58), Евгений Гараничев (78), Кирилл Стрельцов (97). Всего в старт-лист угодили 105 спортсменов.

Лидер общего зачета Йоханнес Бё пойдет на трассу после Елисеева под 5-м номером. Также претендующий на Большой Хрустальный Глобус Стурла Хольм Лагрейд стартует 25-м.