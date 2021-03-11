Американский боец UFC Тони Фергюсон отметил, что не готрв проводить бой с Исламом Махачевым в ближайшем будущем.

«Младший брат мордатого хочет получить бой со мной. Как и все дагестанские бойцы, он кричит, что я обязан драться с ним. Но нет, по крайней мере не сейчас. Возможно, это случится в 2022 году, но следующим моим соперником точно будет не он», — написал Фергюсон в инстаграме.

Фергюсон отметил, что скоро назовет своего следующего соперника.

Недавно 29-летний Махачев преуспел в поединке с американским бойцом Дрю Добером в бою на турнире UFC 259, который состоялся в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени.

У 37-летнего Фергюсона в MMA 25 побед и пять поражений в 30 боях. У Махачев 19 побед в двадцати матчах.