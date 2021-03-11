Стали понятные идеи тренера Виктории Буцаевой относительно ее новой ученицы Станиславы Константиновой. Спортсменке предстоит обильная соревновательная практика.

Фигуристка выступит на турнире в Москве (12-13 апреля), потом в Нижнем Новгороде (17-19 апреля), после чего стразу отправится в Санкт-Петербурге(19-22 апреля). Ожидается, что Константинова точно выступит, как минимум, в двух из этих апрельских стартах.

Напомним, что тренер Виктория Буцаева сообщила о начале сотрудничества с российской фигуристкой Станиславой Константиновой в январе. Чуть ранее Константинова объявила, что покинула академию «Ангелы Плющенко», где тренировалась в группе Волкова.