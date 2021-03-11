Мама бывшего футболиста «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина пытается взыскать около двух миллионов рублей с бывшей жены своего сына Алисы Аршавиной. Соответствующее исковое заявление было зарегистрировано в петербургском суде.

Причина — незаконное проживание в квартире бывшей супруги в квартире Аршавиной. Как сообщает пресс-служба суда, ответчик Алиса Аршавина долгое время без правовых оснований проживает в квартире Татьяны Аршавиной, хотя есть наличие судебного решения о ее выселении. Иск к бывшей жене Аршавиной поступил в Приморский районный суд.

По информации пресс-службы, в заявлении говорится о том, что бывшая жена Аршавина живет в квартире истицы безвозмездно, тем самым лишая возможности продать или получать доход от ее использования. У сторон не получилось урегулировать конфликт во внесудебном порядке.

«Татьяна Аршавина просит взыскать с Алисы Аршавиной сумму неосновательного обогащения за год в размере 1 920 000 рублей и проценты на сумму долга в размере 36 150 рублей 59 копеек, а также госпошлину», — сообщает пресс-служба суда.

Напомним, что развод Андрея и Алисы Аршавиных был осуществлен в 2019 году, у них есть общая дочь.

Недавно стало известно, Алиса Аршавина провела четыре дня в искусственной коме.