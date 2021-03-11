Лидер Кубка мира по биатлону Йоханнес Бё высказался относительно скандального инцидента, который произошел на финише марафона в рамках чемпионата мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия) между россиянином Александром Большуновым и норвежцем Йоханнесом Клебо.

Бе считает, что Большунов был первым в коридоре, но до него было еще метров 20. По мнению Бе, они боролись за одну и ту же позицию и оказались слишком быстро. Большунов не повезло сломать палку, но Клэбо заслужил золото.

Я написал Йоханнесу в «Инстаграме»: «Тебе просто не повезло. Жаль, что ты не выиграл золото. Ты его точно заслужил, а жюри приняло неверное решение», — отметил Бё в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что Клебо первым пересёк финишную черту, но был дисквалифицирован за создание помех лидировавшему Большунову. Сломавший палку россиянин пропустил вперёд ещё и Эмиля Иверсена, который был признан чемпионом мира.