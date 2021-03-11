Встреча отборочного этапа ЧМ-2022 между сборными Мальты и России находится под вопросом. Власти Мальты запретили любые спортивные соревнования на острове до 11 апреля из-за эпидемии коронавируса.

Матч был запланирован на 24 марта. Как сообщает «Спорт-Экспресс», возможен вариант переноса игры в другую страну, если футбольная ассоциация Мальты найдет средства.

Ради матча Мальты и России местная футбольная ассоциации просит сделать исключение — разрешить командам провести подготовительный сбор с соблюдением все мер предосторожности. В данный момент власти Мальты не приняли окончательного решения.

Отметим, что матч с Мальтой должен был стать для России первым в отборочном турнире ЧМ-2022. Следом Россия проведет домашнюю игру со Словенией, а 30 марта на выезде сыграет со Словакией.

Сборная России будет готовится к отборочным матчам в Сочи.