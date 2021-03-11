Французский биатлонист Кентен Фийон Майе победил в спринте на 10 километров на девятом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Второе место занял представитель Норвегии Тарьей Бё, отставший на одиннадцать секунд. Бронзовым призёром оказался итальянский биатлонист Лукас Хофер с отставанием почти в пятнадцать секунд.

Лучшим среди россиян стал Матвей Елисеев, который завершил гонку шестнадцатым. Александр Логинов занял семнадцатое место. Эдуард Латыпов стал 25-м. Евгений Гараничев завершил гонку тридцатым. Карим Халили стал 38-м. Последним среди россиян стал Кирилл Стрельцов, который показал 62-е время.