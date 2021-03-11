Московский «Спартак» сделал обращение к Российскому футбольному союзу (РФС) с просьбой публично оценить некоторые решения КДК. Соответствующее обращение выложено на официальном сайте московского клуба.

В частности, «Спартак» остался недоволен решением отменить предупреждение футболисту Даниилу Фомину из московского «Динамо». Это позволит игроку сборной России сыграть со «Спартаком» в субботу.

В оппозицию к этому КДК РФС оставил в силе желтую карточку для защитника «Спартака» Самуэля Жиго — француз из-за этого не сыграет с «Динамо». По мнению красно-белых, такие решения должны быть максимально подробно объяснены, поскольку способны оказать серьезное влияние на результат предстоящей встречи.