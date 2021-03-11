Российская фигуристка Мария Дмитриева прыгнула тройной аксель на первенстве Санкт-Петербурга среди девушек старшего возраста. Это была произвольная программа, по итогам которой она стала первой. По сумме двух программ 13-летняя фигуристка заняла третье место.

Maria Dmitrieva — 3A (+1.60 GOE) (Free Skate, Championship of St Petersburg) pic.twitter.com/lZoVlxQmLz — Anything GOEs (@AnythingGOE) March 11, 2021

Мишина является воспитанницей Алексея и Татьяны Мишиных.

Мишин воспитал много прославленных фигуристов и продолжает работать тренером. Одним из его учеников был Алексей Ягудин, который после ухода к Тарасовой стал олимпийским чемпионом Солт-Лейк-Сити-2002 в мужском одиночном катании. ТакжеМишин работал с Евгением Плющенко, который стал олимпийским чемпионом Турина 2006.

Недавно Алексей Мишин отпраздновал 80-летний юбилей.